Посол Антонов предсказал экономике США потрясения из-за запрета на импорт российского урана
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Соединенные Штаты не щадят собственную экономику в попытках навредить России, и это обязательно потянет за собой финансовые потери. В этом уверен посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова привели РИА Новости.
По его мнению, Запад продолжает свои попытки нанести России экономическое поражение. При этом он не обращает внимания на собственные потери в этом противостоянии.
«Финансовые потери для США будут куда больше, чем для России. Однако местным стратегам главное — навредить нашей стране», - указал он.
Введенное эмбарго наносит удар не только по РФ, но и по всем странам, импортирующим топливо для АЭС. Международные экономические отношения испытывают новый вызов со стороны Белого дома. В очередной раз нарушается баланс и связи между производителями и потребителями. Россия переключится на поставки в другие страны, а Америке придется испытывать дефицит сырья либо переключаться на другие, заметно более дорогие его источники.
Ранее Байден подписал указ о запрете поставок российского урана в Соединенные Штаты. Сведения об этом распространила администрация американского президента.