Посол Антонов предсказал экономике США потрясения из-за запрета на импорт российского урана

Соединенные Штаты не щадят собственную экономику в попытках навредить России, и это обязательно потянет за собой финансовые потери. В этом уверен посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова привели РИА Новости .

По его мнению, Запад продолжает свои попытки нанести России экономическое поражение. При этом он не обращает внимания на собственные потери в этом противостоянии.

«Финансовые потери для США будут куда больше, чем для России. Однако местным стратегам главное — навредить нашей стране», - указал он.

Введенное эмбарго наносит удар не только по РФ, но и по всем странам, импортирующим топливо для АЭС. Международные экономические отношения испытывают новый вызов со стороны Белого дома. В очередной раз нарушается баланс и связи между производителями и потребителями. Россия переключится на поставки в другие страны, а Америке придется испытывать дефицит сырья либо переключаться на другие, заметно более дорогие его источники.

Ранее Байден подписал указ о запрете поставок российского урана в Соединенные Штаты. Сведения об этом распространила администрация американского президента.