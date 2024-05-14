Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана в США — Белый дом

Глава Белого дома Джо Байден подписал указ, запрещающий Вашингтону импорт в США урана из России, приводится в распространенном американской администрацией заявлении.

Как следует из текста опубликованного Белым домом документа, в США запрещается импорт низкообогащенного, необлученного урана, произведенного либо в России, либо любой российской компанией.

«В понедельник, 13 мая 2024 года, президент подписал закон H.R. 1042 "Акт о запрете импорта российского урана", который запрещает импорт не облученного, низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации или российским предприятием», — сообщил Белый дом.

В американской администрации также пояснили, что введенный президентом Байденов запрет давно назревал и он позволит США устранить урановую зависимость от РФ.

Напомним, 1 мая Конгресс США одобрил законопроект о запрете импорта российского урана. А перед этим сообщалось, что страны G7 намерены полностью отказаться от импорта газа из России в знак поддержки Украины.