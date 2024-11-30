Посол Корчунов: Норвегия заработала 115 млрд долларов на вытеснении газа из РФ

Норвежские компании заработали в Евросоюзе более 115 млрд долларов за счет того что вытесняли оттуда российский газ. Такую точку зрения высказал российский посол в Норвегии Николай Корчунов. Его точку зрения привело РИА Новости.

Дипломат напомнил, что норвежское правительство присоединилось ко всем антироссийским санкциям, за исключением нескольких пунктов. Все это двояко сказалось на стране.

«С одной стороны, норвежцы солидно заработали на вытеснении российского газа в Европе, обеспечив себе из-за высоких цен более 115 миллиардов долларов сверхдоходов», — указал он.

В то же время оказались разрушены двухсторонние торгово-экономические отношения между РФ и Норвегией. За счет этого сильно пострадали норвежские судостроительные и судоремонтные предприятия, которым пришлось разорвать контракты на обслуживание российских судов. Это привело к массовому сокращению работников на таких заводах. Торговля между странами теперь сведена к минимуму, она охватывает только неподсанкционные товары.

Ранее сообщалось, что норвежское правительство выделит очередные 45 млн долларов на поддержку Киева. Эти деньги пойдут на помощь оборонной индустрии Украины, чтобы ускорить выпуск вооружений и боеприпасов. В Осло считают, что текущая ситуация на Украине имеет «фундаментальное значение для безопасности Европы».