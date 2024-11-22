Норвегия выделит Киеву $45,3 млн на поддержку оборонной промышленности

Министр обороны страны, господин Бьорн Арильд Грам, объявил об этом во время встречи министров обороны северных стран, прошедшей в четверг в Копенгагене, где обсуждались вопросы, связанные с конфликтом на Украине и необходимостью ее поддержки.

Грам подчеркнул, что выделенные средства будут использованы для ускорения производства военной техники и вооружений. Он отметил, что решения о распределении финансов будут приниматься с учетом актуальных «потребностей Украины».

Также министр добавил, что текущая ситуация в Украине имеет «фундаментальное значение для безопасности Европы». Он акцентировал внимание на том, что поддержка, предоставляемая Западом, играет значительную роль в этом контексте.

Ранее сообщалось, что Дания передала Украине первую партию истребителей F-16 в количестве шести штук.