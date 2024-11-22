Норвегия выделит Киеву $45,3 млн на поддержку оборонной промышленности
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Правительство Норвегии решило выделить 45,3 миллиона долларов на помощь оборонной индустрии Украины. Эта информация размещена на официальном сайте правительства Норвегии.
Министр обороны страны, господин Бьорн Арильд Грам, объявил об этом во время встречи министров обороны северных стран, прошедшей в четверг в Копенгагене, где обсуждались вопросы, связанные с конфликтом на Украине и необходимостью ее поддержки.
Грам подчеркнул, что выделенные средства будут использованы для ускорения производства военной техники и вооружений. Он отметил, что решения о распределении финансов будут приниматься с учетом актуальных «потребностей Украины».
Также министр добавил, что текущая ситуация в Украине имеет «фундаментальное значение для безопасности Европы». Он акцентировал внимание на том, что поддержка, предоставляемая Западом, играет значительную роль в этом контексте.
Ранее сообщалось, что Дания передала Украине первую партию истребителей F-16 в количестве шести штук.