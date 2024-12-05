Посол Нечаев: примерно половина немецких компаний остались работать в России

Порядка половины организаций из ФРГ продолжили свою работу в РФ по сравнению с тем числом, что насчитывалось в 2013-2014 годах. Такую точку зрения высказал посол России в Германии Сергей Нечаев. Его слова привело РЕН ТВ.

Дипломат утверждает, что российские власти никак не препятствовали зарубежным компаниям входить на рынок страны. В итоге все чувствовали себя очень комфортно. По статистике 2013-2014 годов, в РФ работало 6300 немецких компаний. Затем часть из них поддалась на политическое давление Запада.

«Мы никого не выгоняли и никого не прижимали. Половина осталась, некоторая часть ушла и осталась условно, всем были созданы очень хорошие условия», — указал Нечаев.

Он добавил, что, судя по всему, ушедшие из России бизнесмены жалеют о своем шаге. Для немецкого бизнеса все было наиболее комфортно по сравнению с предпринимателями других стран. При этом Россия приветствует возвращение в страну любых организаций, готовых честно работать и сотрудничать.

Ранее появились сведения, что на российский рынок могут выйти 13 крупных международных брендов. Они займутся розничной торговлей, по большей части продажей обуви, одежды и аксессуаров. Семь из них являются европейскими организациями.