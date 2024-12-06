Поставки российской нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» возобновлены

Чешская трубопроводная компания MERO сообщила о восстановлении поставок российской нефти в Чехию по южному маршруту трубопровода «Дружба». Поставки через Украину были приостановлены в среду, 4 декабря. Страна продолжала получать нефть через трубопроводы, проходящие через Западную Европу.

На долю «Дружбы» приходится 58% всей нефти, поступающей в Чехию. Компания Unipetrol, управляющая двумя НПЗ в стране, ранее упомянула о задержках со стороны поставщика в отношении поставок по «Дружбе».

В целях профилактики компания обратилась к Государственному управлению материальных резервов Чехии с просьбой заранее обсудить возможность поставок нефти в кредит. В «Транснефти» заверили, что поставки осуществляются в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что Европейский союз в процессе подготовки 15-го пакета санкций против России: он намерен ввести ограничения на более чем 45 российских нефтяных танкеров.