Европейский союз в процессе подготовки 15-го пакета санкций против России: он намерен ввести ограничения на более чем 45 российских нефтяных танкеров. Кроме того, под санкции могут попасть свыше 50 физических лиц и около 30 организаций, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на соответствующие документы.

Этот новый набор мер, который все еще может быть скорректирован, также включает запрет на заход в порты Европы и доступ к рискованным перевозкам для указанных нефтяных танкеров.

Планируется, что в рамках данного пакета санкций ограничения будут в основном направлены против российских военных производителей и ряда китайских компаний, которые якобы поставляют им компоненты для производства дронов.

Также под санкции могут попасть российские компании, занимающиеся транспортировкой нефти, а также военные и руководители этих фирм. Более того, ЕС намерен ввести ограничения против организаций, которые, как предполагается, содействуют России в получении военных технологий и имеют базы в Сербии, Иране, Индии, Таиланде и ОАЭ.

В завершение предложены санкции против военных чиновников Северной Кореи, подозреваемых в отправке своих войск в Россию. Обсуждение 15-го пакета санкций начнется среди постоянных представителей стран ЕС на заседании в среду, 27 ноября.

Ранее сообщалось, что американские санкции, введенные против России, усугубляют позиции доллара как мировой валюты. Об этом заявил экс-директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи.