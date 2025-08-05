Поставки товаров из ЕС в США рухнули до минимума за последние полтора года

Торговый баланс между ЕС и США немного выровнялся. Во многом это произошло за счет рекордного снижения европейских товаров в Соединенные Штаты, об этом сообщила американская статистическая служба. Озвученные ею цифры привело РИА Новости.

Если в мае 2025 года США импортировали из ЕС продукции на $56,6 млрд, то месяцем позже их стоимость упала до $45,7 млрд. Это минимальный показатель за последние полтора года, с февраля 2024 года. В то же время обратный поток товаров немного вырос, пусть и всего на 3,2%. За июнь в ЕС прибыло американских товаров на $35,8 млрд. За счет этого товарооборот оказался несколько более сбалансированным. Если в мае торговый дефицит у США в торговле с Евросоюзом составлял $21,9 млрд, то теперь он снизился более чем вдвое, до уровня в $9,9 млрд.

Ранее сообщалось, что Трамп снова пригрозил ЕС повысить таможенные пошлины на его товары. Евросоюз не выполняет взятые на себя обязательства по вкладыванию $600 млрд в качестве инвестиций в американскую экономику. По этой причине на всю европейскую продукцию могут быть установлены пошлины в 35%.