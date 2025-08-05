Трамп пригрозил Евросоюзу повысить пошлины на его товары до 35%

Соединенные Штаты могут повысить таможенные пошлины на европейские товары до 35%, если ЕС не начнет выполнять свои инвестиционные обязательства. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп в своем интервью телеканалу CNBC.

Президент США сообщил, что Евросоюз не выполняет своего обещания и не передает деньги в виде инвестиций, хотя он обещал вложить в экономику Америки $600 млрд. За это европейским странам было обещано, что их пошлины будут сокращены в два раза с 30%. По утверждению Трампа, если европейцы не хотят выполнять свои обязательства, то они будут платить пошлины размером в 35%. Глава Белого дома особо подчеркнул, что средства Евросоюза не являются займом.

«Они дали мне $600 млрд, и это подарок. Кстати, это не кредит. Возвращать нечего. Они дали нам $600 млрд, которые мы можем инвестировать во что угодно», — указал он.

Ранее канцлер Германии Мерц заявил, что президент США Трамп становится все более критичным в отношении Путина. Он подчеркнул, что американский лидер проявляет усиливающийся скепсис и все чаще критикует действия главы РФ. Немецкий канцлер добавил, что в Европе существует единодушное понимание ситуации, связанной с конфликтом на Украине.