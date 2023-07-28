«Потенциал занять ниши»: эксперт по транспорту Манн рассказала, как можно решить проблемы российского автопрома

Самой убыточной отраслью российского производства стал автопром, сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦКАМП). Эти проблемы специалисты связывают с санкциями.

Эксперт по транспорту Юлия Манн объяснила, с какими проблемами столкнулись российские производители автомобилей.

«Отрасль сильно пострадала из-за санкций. Иностранных поставщиков комплектующих и оборудования стало меньше. Некоторые заводы уже прекратили свою работу. Появились проблемы и с техобслуживанием, из-за чего правительство расширило список продукции по параллельному импорту», — рассказала Манн в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Чтобы решить проблему, эксперт предложила увеличить инвестиции в инновации и развивать технологии. По ее словам, производители должны повышать качество своих автомобилей. Однако без помощи государства авторынку не обойтись.

«АвтоВАЗ», «ГАЗ» и обновленный «Москвич» имеют потенциал занять свободные ниши на рынке, но для этого нужно наладить собственное производство и поставку запчастей из других стран. Особенно поддержать отечественные бренды поможет сотрудничество с азиатскими странами», — добавила Манн.

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