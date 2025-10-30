Шок для автовладельцев: ФТС требует миллионные доплаты за машины из Казахстана

Федеральная таможенная служба (ФТС) России потребовала от владельцев 30 тыс. автомобилей, ввезенных в страну за последний год, произвести доплату утильсбора. Об этом со ссылкой на телеграм-канал Baza сообщил телеканал «360».

Речь идет о машинах марок Hyundai, Kia и Skoda казахстанской сборки, которые были импортированы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Особенность ситуации заключается в том, что при первоначальном ввозе владельцы платили только коммерческий утильсбор в размере от 667 тыс. руб. до 1,9 млн руб., поскольку автомобили производились в особой экономической зоне.

Однако с октября ФТС начала массово направлять требования о доплате — от 750 тыс. руб. до 3,5 млн руб. Такое решение таможня объяснила наличием у автомобилей из Казахстана импортной декларации.

По данным Baza, собственники автомобилей столкнулись с парадоксальной ситуацией: ранее таможенники принимали платежи без вопросов и не требовали предоставления импортных деклараций.

Проблема усугубляется отсутствием единого подхода — Центральная акцизная таможня продолжает работать по старой схеме, в то время как региональные отделения активно начисляют доплаты.

Казахстанская сторона дистанцировалась от решения проблемы, заявив, что действия ФТС находятся вне их компетенции.

В качестве прецедента уже выступил суд в Архангельской области, удовлетворивший иски таможни к владельцам автомобилей и обязавший их произвести миллионные доплаты с пенями.

Несмотря на обращение инициативной группы к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с требованием ввести мораторий на взыскания, ответ от властей получить пока не удалось.

Ранее стало известно, когда заработают правила нового утильсбора в России.