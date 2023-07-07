«Потребуют освободить квартиру»: раскрыты неочевидные опасности лизинга жилья

Лизинг жилья может привлечь людей с высоким доходом, но он таит в себе серьезные риски. Об этом рассказал доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.

По его словам, такой способ покупки жилья, над которым сейчас работает ЦБ, в перспективе будет набирать популярность среди людей без первоначального взноса и с плохой кредитной историей.

«Программа лизинга подразумевает покупку квартиры лизинговой компанией и ее передачу будущему владельцу в форме аренды с последующим правом выкупа. Простыми словами — это арендные платежи в зачет оплаты покупки квартиры», — рассказал Осянин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник добавил, то программа не конфликтует с действующим законодательством. Согласно федеральному закону «О финансовой аренде (лизинге)», таким способом можно передавать недвижимость: квартиру, дачу, коттедж, апартамент, загородный дом и другое жилье.

«По нашей оценке, успех программы будет зависеть от размера ежемесячного арендного платежа и процентной ставки по лизингу. Если покупка квартиры в лизинг будет сильно отличаться от ипотечной, то новой механизм приобретения жилья вряд ли станет успешным», — пояснил Осянин.

Лизинг может показаться более привлекательным, чем ипотека, только людям с высокими и стабильными доходами, продолжил собеседник. Это объясняется тем, что здесь важно своевременно вносить ежемесячные платежи по лизингу.

«Что касается подвоха данной схемы, то квартира остается в собственности кредитной организации, с которой заключен договор по лизингу квартиры, вплоть до последнего платежа. Поэтому в случае банкротства кредитная организация имеет право расторгнуть договор и потребовать освободить квартиру», — подытожил спикер.

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