Повышенные выплаты могут ввести для домохозяек

В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект о предоставлении дополнительных выплат домохозяйкам. В настоящее время ожидается официальное заключение от правительства, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

Согласно предложению, ежемесячные выплаты для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства, может быть установлена на уровне регионального прожиточного минимума. Такая поддержка будет оказываться при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает двукратный размер прожиточного минимума.

По словам депутата, речь идет о людях, которые действительно заняты ведением домашнего хозяйства и соответствуют критериям нуждаемости.

«Но при этом именно занимаются домашним хозяйством, что можно подтвердить. Не просто дома сидит один человек без семьи и ничего не делает, работу не ищет», — уточнил Нилов.

Авторы законопроекта также предлагают учитывать этот период в страховом пенсионном стаже. По мнению разработчиков документа, такие изменения позволят повысить социальную защищенность данной категории граждан.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил о подготовке обновленного законопроекта о выплате 13-й пенсии.