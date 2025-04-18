Вице-спикер Госдумы Чернышов анонсировал работу над законопроектом о 13-й пенсии

По словам вице-спикера нижней палаты парламента Бориса Чернышова, в Госдуме готовятся представить обновленный законопроект о выплате 13-й пенсии. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что сегодня документ активно дорабатывается и ожидается, что он будет поддержан кабмином.

Напомним, что в 2023 году уже был предложен указанный законопроект, тем не менее он не был рассмотрен в силу юридических недочетов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили выплачивать пенсионерам ко дню рождения 13-ю пенсию.