Права на товарные знаки Wildberries перешли в пользу РВБ

Роспатент зарегистрировал переход прав на товарные знаки Wildberries в пользу объединенной компании «РВБ». Об этом ТАСС сообщили в компании.

Переход прав охватывает не только товарные знаки Wildberries, но и логотип маркетплейса, суббренды, такие как «Ягодки», а также различные информационные системы. В общей сложности зарегистрировано 28 объектов интеллектуальной собственности, перешедших к «РВБ».

Объединение компаний было анонсировано в июне 2024 года. Ожидалось, что эта сделка создаст нового конкурента для Amazon, позволит проводить расчеты в рублях без использования системы SWIFT и повысит ВВП страны на 1,5% ежегодно.

В юридическом лице, сформированном для реализации данного объединения, доли Wildberries составили 65%, тогда как Russ — 35%. Заявки на регистрацию отчуждения прав на объекты интеллектуальной собственности были поданы в июле, а в октябре активы группы Russ завершили процесс передачи в «РВБ».

Основными целями объединения компаний являются создание новейшей цифровой торговой платформы и предоставление эффективных инструментов для развития малого и среднего бизнеса.

В июле того же года сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук, сообщил о попытках рейдерского захвата компании со стороны Russ, из-за чего обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову.

Татьяна Ким опровергла информацию о захвате компании и объявила о начале процесса развода с супругом. Бакальчук, владеющий 1% Wildberries, заявил, что при разделе имущества в ходе развода претендует на половину доли компании.

Ранее сообщалось, что Wildberries & Russ с июля выявила на складах злоупотребления на 324,5 млн руб.