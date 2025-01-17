Россиянам рассказали о возможности получать пенсию после переезда в другую страну

Российские пенсионеры могут получать положенные им выплаты даже в случае переезда на постоянное место жительство в другую страну. Об этом сообщила член Совета Федерации Ольга Епифанова, ее рассказ привела «Газета.ру».

Для получения пенсии за рубежом необходимо выполнить несколько условий. Надо уведомить Социальный фонд России как минимум за месяц до предстоящего переезда.

«Это нужно для сохранения ваших пенсионных выплат», — пояснила она.

В дальнейшем ежегодно придется подтверждать свой статут для продолжения выплат. Это можно будет делать как через «Госуслуги», так и с помощью консульства. При этом если человек поменяет гражданство, то пенсионные выплаты ему прекратятся.

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