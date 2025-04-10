Правительство РФ применит новый подход к возвращению иностранных компаний
РБК: правительство РФ создаст новые условия для возвращения зарубежных фирм
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Правительство России разрабатывает критерии, при выполнении которых иностранные фирмы, ушедшие из страны после 2022 года из-за украинского конфликта и последовавших западных ограничений, смогут вернуться на российский рынок, сообщил РБК.
В предварительном варианте условий, который обсуждался между ведомствами, содержались требования по увеличению доли местного производства до определенного уровня, передаче технологий, а также по размещению в России большей части производственной цепи, включая заводы и научно-исследовательские центры. Об этом сообщили РБК источник, участвовавший в подготовке предложений, и другой источник, знающий о ходе консультаций.
Источники издания сообщают, что правительственные чиновники также рассматривают возможность предоставления российским компаниям права оценивать риски, возникающие в случае возвращения той или иной иностранной фирмы, и высказывать свое мнение о последствиях ее выхода на рынок.
В то же время источники отмечают, что пока неясно, какие именно условия для возвращения зарубежных компаний останутся в окончательном документе после завершения обсуждений и согласований.
Президент Владимир Путин поручил разработать правила для возвращения западных компаний в Россию. Он подчеркнул, что российским производителям должны быть предоставлены приоритетные условия.
О подготовке проекта условий для возвращения иностранных компаний в Россию 9 апреля сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков, отметив, что документ будет согласован с другими заинтересованными ведомствами.
Ранее депутат Нечаев выступил против возвращения Chanel и других люксовых брендов.