Правительство РФ применит новый подход к возвращению иностранных компаний

Правительство России разрабатывает критерии, при выполнении которых иностранные фирмы, ушедшие из страны после 2022 года из-за украинского конфликта и последовавших западных ограничений, смогут вернуться на российский рынок, сообщил РБК.

В предварительном варианте условий, который обсуждался между ведомствами, содержались требования по увеличению доли местного производства до определенного уровня, передаче технологий, а также по размещению в России большей части производственной цепи, включая заводы и научно-исследовательские центры. Об этом сообщили РБК источник, участвовавший в подготовке предложений, и другой источник, знающий о ходе консультаций.

Источники издания сообщают, что правительственные чиновники также рассматривают возможность предоставления российским компаниям права оценивать риски, возникающие в случае возвращения той или иной иностранной фирмы, и высказывать свое мнение о последствиях ее выхода на рынок.

В то же время источники отмечают, что пока неясно, какие именно условия для возвращения зарубежных компаний останутся в окончательном документе после завершения обсуждений и согласований.

Президент Владимир Путин поручил разработать правила для возвращения западных компаний в Россию. Он подчеркнул, что российским производителям должны быть предоставлены приоритетные условия.

О подготовке проекта условий для возвращения иностранных компаний в Россию 9 апреля сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков, отметив, что документ будет согласован с другими заинтересованными ведомствами.

Ранее депутат Нечаев выступил против возвращения Chanel и других люксовых брендов.