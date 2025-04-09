Западные фирмы, особенно люксовые бренды вроде Chanel, критиковавшие Россию, не должны быть допущены обратно на российский рынок. Такое мнение выразил Алексей Нечаев, лидер фракции «Новые люди» в Государственной Думе, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что возвращение не должно быть разрешено компаниям, которые не только молча покинули Россию под давлением своих правительств, но и «учили» жить Россию. Особое внимание следует уделить тем, кто оказывал финансовую поддержку украинской армии, добавил депутат.

По его мнению, компании, работающие в сфере люкса, такие как Chanel, вызывают наименьшее сочувствие. Нечаев напомнил об их сомнительной репутации во время Второй мировой войны, связанной с поддержкой нацистского режима и сотрудничеством с гитлеровцами.

Сейчас они вновь оказались в числе тех, кто поучает Россию и предает интересы своих клиентов, а также увольняет персонал, заключил глава фракции.

Ранее сообщалось, что единственный отечественный завод прекратил выпуск телевизоров под брендом Irbis.