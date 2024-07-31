Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина до октября текущего года

Кабинетом министров России было принято решение о продлении запрета вывоза бензина из страны. Он будет действовать по октябрь включительно. Об этом сообщил Павел Сорокин, первый заместитель министра энергетики. Его слова привели РИА Новости .

Сорокин выступил во время заседания комитетов Госдумы, которые рассматривали ситуацию на российском рынке нефтепродуктов. Он заявил, что власти решили продлить запрет на вывоз бензина из страны.

«Принято принципиальное решение на сентябрь-октябрь, что экспорт будет ограничен для того, чтобы подстраховаться. Это касается бензина», - указал он.

Сорокин добавил, что запрет на экспорт дизельного топлива пока не вводится. В то же время власти будут стараться следить за тем, чтобы непроизводители не вывозили нефтепродукты за рубеж.

Ранее эксперт Беляев объяснил, как влияет запрет на экспорт на цену на бензин в России. Он заявил, что увеличение предложения на внутреннем рынке не всегда срабатывает, поскольку некоторые участники рынка используют для повышения цены любой повод.