Почти 187 млн поездок совершили пассажиры «Мострансавто» по социальным картам с начала года

Более 186,8 млн поездок совершили пассажиры АО «Мострансавто» по социальным картам с начала 2026 года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Только за прошлый месяц соцкартами оплатили свыше 2,9 млн поездок в автобусах предприятия. На этот способ оплаты приходится 46,5% от общего числа поездок.

Больше всего поездок по социальным картам зафиксировали в МАП № 10 г. Королев — более 25,5 млн. также в лидерах — МАП № 12 г. Ногинск и МАП № 11 г. Балашиха

В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».

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