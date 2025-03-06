Правительство РФ задумалось над расширением программы семейной ипотеки

Льготную ипотеку могут распространить на те семьи, в которых есть всего один несовершеннолетний ребенок. Целесообразность такого шага сейчас обсуждается в Кабинете министров. Об этом рассказал РБК.

По данным издания, вице-премьер Новак поручил Министерствам финансов и строительства проработать вариант того, что программа семейной ипотеки будет заметно расширена. Ее могут начать выдавать тем семьям, в которых есть только один ребенок, чей возраст не превышает 18 лет. Ведомствам надо предсказать эффект от такой меры, а также сформулировать конкретные предложения. Весь анализ должен быть проведен до 25 марта.

В правительстве эту информацию подтвердили, но с одним уточнением: там заявили, что это только один из возможных вариантов расширения программы семейной ипотеки.

Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил свои ипотечные ставки. Эта кредитная организация понизила по разным программам ставки на 1-1,5 процентных пункта. Теперь у россиян, желающих улучшить жилищные условия, будет возможность взять жилищные кредиты по более привлекательным ставкам.