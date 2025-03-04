Сбербанк объявил о снижении ставок по рыночной ипотеке

С 4 марта Сбербанк снизил ставки по рыночной ипотеке на 1-1,5 процентного пункта.

Теперь россияне смогут приобрести жилье на первичном рынке по ставке 28,2%, а на вторичном — по ставке 27,6%, сообщает пресс-служба банка. Данные условия действуют при размере первоначального взноса выше 50%.

Если же первоначальный взнос составляет от 20 до 50%, снижение ставки составляет один процентный пункт. В таком случае минимальная ставка на жилье на первичном рынке составит 28,7%, на вторичную — 28,1%.

Теперь у россиян, желающих улучшить жилищные условия, будет возможность взять жилищные кредиты по более привлекательным ставкам.

Ранее эксперт по недвижимости Аверс назвала ключевую уловку застройщиков при продаже жилья.