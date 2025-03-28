Правительство РФ захотело обязать бизнес продавать до четверти своих товаров через биржу

Российские власти снова заговорили о том, что до четверти своей продукции всем производствам необходимо реализовывать с помощью организованных торгов. Об этом сообщил РБК.

В данный момент ряд ведомств, в том числе Федеральная антимонопольная служба, Министерство финансов и Министерство экономического развития, прорабатывают вариант обязательной продажи части продукции предприятий с привлечением биржи. По мнению властей, промышленности необходимо продавать до 25% всей своей продукции путем организованных торгов. Такая мера будет касаться самого широкого диапазона товаров, от алмазов до рыбы. Все это создаст устойчивую базу для внутрироссийской торговли, а также позволит выявить локальные индикаторы, которые оперативно сигнализируют о ценах и их изменениях. Также такой шаг сделает все торговые операции более открытыми и прозрачными.

По некоторой информации, мера по обязательной продаже части товаров через биржу может вступить в силу уже с 1 сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что российские компании на фондовом рынке стоят в четыре раза дешевле своих зарубежных аналогов. Основными факторами, влияющими на такой дисконт по мнению экспертов, являются геополитическая нестабильность и экономические санкции, которые существенно ограничивают инвестиционную привлекательность России.