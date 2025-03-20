Выплату к 9 мая получат ветераны ВОВ в Прибалтике, Абхазии и Приднестровье

Правительство Российской Федерации приняло решение о предоставлении единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла в честь 80-летия Победы. Об этом сообщается на официальном сайте правовой информации.

Документ, который подписал премьер-министр Михаил Мишустин, был разработан на основе указа президента Владимира Путина, изданного 15 января.

Сообщается, что указанные денежные меры направлены адресно для жителей Российской Федерации, проживающих в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье и странах Балтии.

Выплату в размере 80 тысяч рублей получат инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, вдовы и вдовцы военнослужащих, которые погибли в период ВОВ, войны с Финляндией и Японией, а еще вдовы и вдовцы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны», — приводится в тексте документа.

Участники Великой Отечественной войны, которые достигли совершеннолетия в период нахождения в нацистских концентрационных лагерях, тюрьмах и гетто, могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 55 тыс руб.

В документе указано, что если у граждан России есть право на получение единовременного пособия по нескольким основаниям, то оно предоставляется по тому основанию, которое предусматривает более высокую сумму.

Ранее Алексей Путин напомнил, что участники СВО имеют право на ряд выплат от Социального фонда.