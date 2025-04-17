В Московской области стартовал региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

В Подмосковье стартовал региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Мероприятие открыли в Ледовом дворце им. Боброва в Ступино, рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

В мероприятии приняли участие свыше 30 работодателей, было представлено несколько сотен вакансий в самых разных сферах. Соискатели могли пообщаться с работодателями и записаться на собеседование. В целом ярмарку посетили свыше 250 соискателей. Более 140 из них получили приглашения на собеседование.

Как отметила директор Кадрового центра Подмосковья Ольга Пугачева, по итогам 2024 года работодатели, которые активно участвовали в ярмарках трудоустройства, привлекли более 2 тыс. специалистов.

Сейчас в Подмосковье зарегистрировано порядка 5,3 тыс. безработных граждан. Потребность в специалистах на предприятиях региона составляет более 70 тыс.

Также в рамках ярмарки Кадровый центр региона и Ассоциация ветеранов СВО подписали соглашение о сотрудничестве, а коуч Роман Ярцев провел тренинг.

Ранее в Чехове запустили производство упаковки. На предприятии будет создано 110 рабочих мест. Открытие комплекса посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.