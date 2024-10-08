Правозащитник Павлов определил причины удорожания красной икры

В России выросла в цене красная икра, тем не менее ее дефицита не предвидится. По словам главы общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олега Павлова, текущее подорожание, возможно, обусловлено объективными факторами, однако при обнаружении того, что цены на икру завысили искусственно, заниматься этим станет ФАС. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что стоимость красной икры диктуется рыночными механизмами и не регулируется государством, так как этот продукт не является товаром первой необходимости и не оказывает влияния на потребительскую корзину.

По мнению правозащитника, в ситуации выявления нарушений антимонопольного законодательства о защите конкуренции со стороны производителей икры, ФАС на это отреагирует и задействует «инструменты влияния», наложив на них определенные санкции. Тем не менее на сегодняшний день ситуация с ростом цен на рынке обусловлена не только желанием рыбопромышленников заработать, а также и растущими для них затратами на персонал и обслуживание оборудования.

Он подчеркнул, что к Новому году, возможно, также будет подорожание, поскольку в данный период традиционно растет спрос. Однако человек, который покупает икру не ежедневно, сможет себе позволить купить ее и к празднику вне зависимости от цены.

Ранее экономист Инна Литвиненко заявила, что цена красной икры вырастет до 9 тыс. за кг к Новому году.