Экономист Лобода спрогнозировал курс доллара на конец марта

Специалист в области экономики Андрей Лобода в беседе с RT дал прогноз курса доллара на следующую неделю.

Снижение недельной инфляции поспособствует укреплению рубля. Это отразиться и на курсе доллара, который будет колебаться в последнюю неделю марта несущественно. По словам экономиста, курс будет колебаться в рамках 89—92,5 рубля.

«Доллар также выглядит достаточно слабым по отношению к мировым резервным валютам из-за более мягкой, чем ожидалось, риторики главы ФРС. Рынки уже закладываются на снижение ставок в США в середине года. Возможно, что, если цены на нефть возобновят рост, это окажет рублю дополнительную поддержку», — объяснил Лобода.

Также Лобода отметил, что напряженность на Ближнем Востоке создаст условия для умеренного роста нефти. Баррель Brent будет стоить для российского бюджета приемлемо, в районе 84—87 долларов.

Отметим, что курс доллара в марте составляет 92,40 рубля.

Ранее сообщалось, что эксперт Долгицкий предрек рост курса доллара после выборов в РФ.