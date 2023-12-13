Предприятие технических тканей в подмосковном Воскресенске увеличило выработку

Как сообщает пресс-служба регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки, программа повышения производительности труда стартовала в сентябре 2023 года при поддержке Регионального центра компетенций Московской области (РЦК МО). На пилотном участке (участок изделий из мононитей) время рабочего процесса сокращено на 12 процентов, количество незавершенного производства сокращено на 11 процентов, а выработка увеличена на десять процентов.

Эксперты РЦК МО из числа сотрудников компании подготовили инструктора по бережливому производству, который уже приступил к самостоятельному обучению других специалистов компании.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.