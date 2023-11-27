Предприятия по выпуску воздуховодов построят в подмосковной Балашихе

Фабрика вентиляции «Галвент» получила разрешение на строительство в Балашихе трехэтажного производственного корпуса по изготовлению систем вентиляции. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Подмосковья

Отмечается, что общая площадь здания составит более двенадцати с половиной тысяч квадратных метров. На предприятии всего комплекса смогут работать почти пятьсот сотрудников, инвестиции в проект составили более 1,2 миллиарда рублей.

Примечательно, что завершить стройку планируют к 2026 году. Здесь планируют ежемесячно выпускать до 320 тысяч труб круглых воздуховодов и до 240 тысяч кв. м. прямоугольных воздуховодов для производственных и промышленных объектов методом холодной гибки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в нашем регионе наблюдается заметный рост малого и среднего бизнеса.