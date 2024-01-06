Предприятия торговли и общепита продолжают радовать жителей и гостей Подмосковья даже на каникулах

На территории Московской области в местах притяжения организовано более двухсот точек для размещения фудтраков, павильонов и киосков с горячей едой, напитками, а также с сувенирами и памятными подарками. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

«Невозможно представить Новогодние каникулы без предприятий торговли и общественного питания. Хочу отметить работу сотрудников потребительского рынка, которые не прекращают свою деятельность в праздничные дни и трудятся для обеспечения комфортного времяпрепровождения гостей и жителей региона», — отметил зампред Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

Местами зимнего притяжения принято считать катки, тюбинговый и лыжные трассы, снежные и ледяные горки, а также парки и другие места, где для всех желающих проводят праздничные развлекательные программы.

На оборудованных общественных пространствах каждый желающий сможет провести время на свежем воздухе. Не замерзнуть помогут обустроенные места с общепитом. В павильонах или фудтраках можно перекусить и согреться горячими напитками. Режим работы: с 10:00 до 22:00 на протяжении всех праздничных дней.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что этой зимой в Подмосковье ожидают около пяти миллионов гостей.