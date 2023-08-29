«Предприниматели будут делать все, чтобы удержать клиентов»: экономист успокоил любителей шаурмы

Производители шаурмы анонсировали рост цен на свою продукцию примерно на 10-15% к осени. Об этом сообщают «Известия».

Впрочем, кандидат экономических наук, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев поспешил успокоить любителей этого вида фастфуда. По его словам, ценник действительно может вырасти, но есть факторы, которые сделают этот процесс не таким стремительным.

«В основе ингредиентов шаурмы — капуста, огурцы, лук и мясо курицы. Если капуста и лук где-то подешевели, то цены на огурцы и мясо росли в связи с сезоном шашлыка. Поэтому опасения, что шаурма подорожает уже с сентября, понятны», — уточнил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседника, цены на мясо, хлеб и овощи, как социально значимых продуктов, будут стабилизироваться с приходом осени, так что подорожание будет не очень значительным.

«Кроме того, предприниматели сами будут делать все, чтобы удержать клиентов — различные акции и вариации шаурмы по ингредиентам. Также изменения могут коснуться количества начинки. В целом же возможный прирост цены на шаурму может составить не более 5%», — пояснил экономист.

Ранее мы сообщали о том, что подорожание шаурмы может спровоцировать новую волну отравлений в России.