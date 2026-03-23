Предприниматели Ямала могут получить до 10 млн рублей на туризм

На Ямале дан старт заявочной кампании, которая напрямую повлияет на то, как будет выглядеть туристическая инфраструктура региона в ближайшие годы. Речь идет о грантовой поддержке предпринимательских инициатив: до 5 апреля представители малого и среднего бизнеса могут подать заявки через «Личный кабинет предпринимателя» на сайте окружного центра «Мой бизнес». Это не просто конкурс, а механизм, призванный точечно закрывать потребности в качественных местах отдыха, которых сегодня ждут как гости, так и сами жители полуострова. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Максимальный размер поддержки для одного проекта составляет 10 млн рублей, однако получить эти средства можно только при условии серьезного встречного вложения: софинансирование со стороны бизнеса должно составлять не менее 70% от общей стоимости. Такой подход, с одной стороны, отсеивает случайных игроков, с другой — гарантирует, что у победителей уже есть реальный ресурс и мотивация довести задуманное до конца. Деньги разрешено направлять на самые востребованные направления: строительство баз отдыха и глэмпингов, гостиниц, объектов придорожного сервиса, а также банных и термальных комплексов — то есть всего того, что формирует современный туристический комфорт в суровых климатических условиях.

Процесс отбора выстроен многоступенчато и ориентирован на повышение качества самих бизнес-идей. После подачи заявок участников ждет образовательный блок по разработке бизнес-планов, затем экспертная оценка и, наконец, защита проектов перед комиссией. Это значит, что грант получат не просто самые громкие идеи, а те, у которых есть проработанная экономическая модель и четкое понимание, как превратить северную природу в точку притяжения.

Как подчеркивает директор департамента экономики ЯНАО Валерий Миронов, развитие туризма сегодня в регионе — это не опция, а ключевой приоритет. И здесь важно, что грантовая поддержка работает на два уровня. С одной стороны, она помогает конкретным предпринимателям запустить или масштабировать свое дело. С другой — формирует новые точки роста для муниципалитетов, создавая инфраструктуру, которая делает Ямал более привлекательным и доступным. В долгосрочной перспективе это должно изменить сам туристический ландшафт округа, добавив к его суровой романтике высокий уровень сервиса и разнообразие мест для отдыха.

