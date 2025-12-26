Грантовый конкурс на реализацию социально значимых проектов завершился в Московской области

В Подмосковье подвели итоги грантового конкурса на реализацию социально значимых проектов для членов общественных палат. Всего на него поступило 39 заявок. В результате победителями были признаны 14 проектов. Общий объем финансирования составил 20 млн рублей. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Развитие гражданского общества — это стратегический приоритет, о котором неоднократно говорит Президент. Особенно важно, что это в полной мере видит и глубоко понимает руководство нашего региона. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв последовательно и системно оказывает внимание развитию институтов гражданского общества — мы глубоко благодарны ему за эту поддержку. Выделение грантов на проекты членов муниципальных и региональной общественных палат Подмосковья является убедительным свидетельством высокого уровня доверия со стороны власти к ключевым институтам гражданского общества региона, показателем их зрелости и ответственности. Сегодня общественные палаты демонстрируют способность не только формулировать запросы людей, но и профессионально, результативно отвечать на них конкретными делами. Искренне рассчитываю, что эта практика будет не просто продолжена, но и получит дальнейшее развитие — из года в год, с последовательным наращиванием объемов поддержки и расширением возможностей для гражданских инициатив», - отметил председатель Общественной палаты Подмосковья, ректор МГИМО МИД РФ Анатолий Торкунов.

Победителей распределили по четырем направлениям. Так, поддержали семь проектов в сфере молодежной политики и добровольческой деятельности, четыре — в рамках социального развития, два — в сфере культуры, искусства и туризма, один — в рамках развития общественной дипломатии и поддержки соотечественников.

«Каждый из поддержанных проектов – это инвестиция в людей, в их инициативу, в их готовность менять жизнь вокруг к лучшему. Президент неоднократно подчеркивал, что гражданское общество – это опора и основа суверенитета страны. И в Подмосковье мы видим, как объединение усилий общественных палат, НКО и власти дает свои результаты: от помощи нашим защитникам до сохранения культурного наследия. Мы понимаем, что именно общественные палаты, объединяющие самых авторитетных и деятельных граждан, являются главным проводником реальных запросов людей. Именно это побудило нас несколько лет назад принять важнейшее решение – наделить Общественную палату Подмосковья правом законодательной инициативы. Также нами был принят закон о формировании в Подмосковье общественных палат муниципальных образований. Предусмотрев средства в бюджете региона на реализацию проектов, мы обеспечиваем реальные ресурсы для воплощения лучших гражданских проектов в жизнь. Мы инвестируем в инициативу жителей, которая прошла через фильтр общественного признания и экспертной оценки», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Победители смогут направить выделенные средства на реализацию своих проектов. Финансирование может покрыть основные расходы, включая оплату труда, аренду помещений, закупку оборудования, организацию мероприятий, издательские услуги.

«Запуская этот грантовый конкурс впервые, мы ставили перед собой ясную цель: дать реальный инструмент для реализации самых важных гражданских инициатив. Члены наших общественных палат — это более двух тысяч активных людей, которые видят актуальные потребности на местах. Среди 14 победивших проектов — помощь участникам СВО, сохранение культурного наследия, развитие туризма, психологическая поддержка, работа с молодежью, проекты по цифровой грамотности. Выделенные средства — это инвестиция в реальные добрые дела, развивающее Подмосковье», — заявила министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды победителям премии «Мы рядом. Доброе дело».