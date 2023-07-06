Предприниматели Подмосковья могут подать заявку на получение участка прямо на инвестпортале

В настоящий момент более трехсот шестидесяти участков без торгов доступно подмосковным предпринимателям. Об этом заявили в региональном Мининвесте.

Теперь инвестиционный портал региона позволяет бизнесу сразу же подать заявку на получение участка по упрощенной процедуре. На сегодняшний день срок предоставления данной услуги составляет сорок четыре дня. При этом если впоследствии выполняются все инвестиционные обязательства, то компания может выкупить земельный участок за пятнадцать процентов от его кадастровой стоимости.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что новый сервис для малого и среднего бизнеса «Помещение за рубль» разработали в Подмосковье.