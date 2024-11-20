Предприниматели пожаловались на ухудшение условий кредитования
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На сегодняшний день условия выдачи кредитов предпринимателям находятся на самом худшем уровне за все время наблюдений. Так ситуацию оценивают российские компании.
Это следует из информационно-аналитического комментария Центробанка РФ «Мониторинг предприятий», который опубликован на сайте регулятора.
В опросе приняли участие 13900 компаний.
Исследования проводятся с 2014 года. В ноябре 2024 года данный индекс составляет минус 55,1 процентного пункта. До этого минимальный показатель (минус 52 процентных пункта) был зафиксирован в апреле 2022 года.
Индекс снижается с августа 2024 года, после решения ЦБ РФ повысить ставку до 18% годовых. В октябре показатель составил минус 45,5 процентного пункта.
Особенно остро ухудшение условий кредитования почувствовали на себе компании, работающие в сфере оптовой торговли, строительства, продаж автомобилей, добычи полезных ископаемых.
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