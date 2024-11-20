Предприниматели пожаловались на ухудшение условий кредитования

На сегодняшний день условия выдачи кредитов предпринимателям находятся на самом худшем уровне за все время наблюдений. Так ситуацию оценивают российские компании.

Это следует из информационно-аналитического комментария Центробанка РФ «Мониторинг предприятий», который опубликован на сайте регулятора.