Представители 12 подмосковных компаний посетили Узбекистан с бизнес-миссией

Предприниматели Московской области посетили Ташкент для участия в многоотраслевой бизнес-миссии. Регион представляли двенадцать экспортноориентированных компаний. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Организатором поездки выступил Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО). В рамках бизнес-миссии в Русском доме в Ташкенте прошли встречи с потенциальными покупателями российских товаров, а также визиты на предприятия Узбекистана, среди которых ключевые игроки рынка — дистрибьюторы, крупные торговые сети и маркетплейсы.

Подмосковье представили 12 компаний. Среди них — производитель детской мебели «ИНКАНТО-А», производитель кормов для животных «Дикей Март», производитель парфюмерии, косметики и бытовой химии «Красота и здоровье», производитель пищевых добавок «Группа компаний Авангард» и другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что шесть городов Подмосковья победили на Всероссийском конкурсе благоустройства.