Представители бизнеса в Подмосковье участвуют в конкурсе «Создай НАШЕ»

Почти двести тридцать предпринимателей из Подмосковья подали заявки на участие в конкурсе «Создай НАШЕ», который запустили Корпорация МСП и Агентство стратегических инициатив. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что участниками данного конкурса стали начинающие предприниматели от 14 до 28 лет и те, кто только хочет открыть бизнес. Ожидается, что финалисты конкурса будут объявлены 22 апреля на Форуме молодых предпринимателей «Создай НАШЕ».

Помимо этого, в программе форума заявлены выступления бизнес-экспертов в формате TED Talk, деловые сессии, питчи проектов с экспертами, а также розыгрыш подарков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.