Представители Подмосковья вошли в число победителей конкурса «Торговля России»
Фото: [Администрация г. о. Подольск]
Представители Подмосковья вошли в число победителей общероссийского конкурса «Торговля России 2023», передает областной Минсельхозпрод. Мероприятие организует Минпромторг РФ.
Так, сразу четыре павильона из Одинцово, Наро-Фоминска и Орехово-Зуево были признаны лучшими нестационарными торговыми объектами.
Лучшим объектом фаст-фуда признали ТЦ в Балашихе, лучшим розничным рынком – «Южный рынок» в Подольске. Лучшим передвижным торговым объектом стал производитель мороженого Alcreme из Можайска.
Как отметил зампред областного правительства Георгий Филимонов, торговля в Подмосковье активно развивается, в регионе создают все условия для комфортного ведения бизнеса.
«В том числе совершенствуем и упрощаем оказание электронных услуг, серьезно сокращая временные затраты предпринимателей на оформление необходимых документов», - сказал Филимонов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность поддержки уникальных импортозамещающих производств.