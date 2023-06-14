Представители Подмосковья вошли в число победителей конкурса «Торговля России»

Фото: [ Администрация г. о. Подольск ]

Так, сразу четыре павильона из Одинцово, Наро-Фоминска и Орехово-Зуево были признаны лучшими нестационарными торговыми объектами.

Лучшим объектом фаст-фуда признали ТЦ в Балашихе, лучшим розничным рынком – «Южный рынок» в Подольске. Лучшим передвижным торговым объектом стал производитель мороженого Alcreme из Можайска.

Как отметил зампред областного правительства Георгий Филимонов, торговля в Подмосковье активно развивается, в регионе создают все условия для комфортного ведения бизнеса.

«В том числе совершенствуем и упрощаем оказание электронных услуг, серьезно сокращая временные затраты предпринимателей на оформление необходимых документов», - сказал Филимонов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность поддержки уникальных импортозамещающих производств.