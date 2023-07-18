Предвестник приватизации: экономист объяснил спекуляции вокруг снижения внешнего долга РФ

Внешний долг России продолжает снижаться. С начала года он уменьшился уже на 8,7%, приблизившись к минимуму конца 2006-го. При этом ряд аналитиков считает , что подобная тенденция может спровоцировать проблемы. Речь идет, в частности, о трудностях с привлечением средств для развития экономики и с внутренним инвестированием.

По мнению экономиста и политолога Александра Дудчака, подобные спекуляции не имеют под собой оснований.

«Это лоббирование интересов определенного круга представителей крупного капитала. Под идеей о якобы сложностях в инвестировании и нехватке денег заложена мысль о новой тотальной приватизации», — сказал Дудчак в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Экономист назвал «бреднями» заявления о нехватке денег. По его словам, проблем с инвестированием не было бы, если бы грамотно проводилась политика, нацеленная на развитие экономики.

«Под конкретные проекты может осуществляться целевая эмиссия. И не нужно упрашивать инвесторов вложить деньги в наши облигации в обмен на скидку. В условиях, когда против государства ведут войну более 50 стран мира, такая политика играет на руку тем, кто вводит антироссийские санкции», — подчеркнул Дудчак.

Он призвал обратить внимание на рекордные показатели вывоза капитала из страны в последние полтора года. Эксперт считает, что ничем не обоснованный скачок курса рубля был построен исключительно желанием построить спекуляции на национальной валюте.

Ранее стало известно, что компании из Подмосковья привлекли за неделю 442 миллиона инвестиций.