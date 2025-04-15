Премьер Госсовета КНР призвал экспортеров диверсифицировать рынки

Все поставщики продукции на внешний рынок в Китае испытывают серьезные изменения условий работы. Им стоит приспособиться к новым реалиям. С таким призывом выступил премьер китайского Государственного совета Ли Цян. Его слова привело агентство «Цайлянь».

Политик встретился с представителями бизнеса и заявил им, что на данный момент внешняя торговля претерпевает серьезные изменения. Это оказывает негативное влияние на китайский экспорт. По его мнению, это воздействие стоит преодолеть, но для этого необходимо сделать определенные усилия.

«Всем нужно сплотиться, проявлять инициативу, преодолевать трудности и смело двигаться вперед, активно осваивать и диверсифицировать рынки, внедрять новые торговые каналы», — указал он.

Ли Цян добавил, что качественную экспортную продукцию стоит продвигать и внутри страны, чтобы она завоевывала внутренний рынок.

Ранее китайский посол в России заявил, что санкции со стороны США очень негативно влияют на сотрудничество между КНР и РФ. По его словам, страны будут стараться преодолеть это влияние, поскольку они сумеют найти действенные меры.