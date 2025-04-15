Посол Китая заявил о негативном влиянии санкций США на сотрудничество с Россией

Сотрудничеству между Россией и Китаем постоянно мешают санкции со стороны Соединенных Штатов. Такое заявление сделал китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй. Его точку зрения привело РИА Новости.

Дипломат выразил уверенность в том, что двум странам удастся преодолеть все американские рестрикции, которые им мешают в текущий момент.

«Конечно, между двумя крупными соседними странами мы можем найти много действенных мер для урегулирования таких проблем», — указал он.

Ханьхуэй добавил, что КНР и РФ обсуждают введение собственной системы международных платежей для проведения взаиморасчетов.

Ранее посол заявил, что Трампу не удастся помешать развитию отношений России и Китая, а также оказать на этот процесс существенное влияние. По словам дипломата, Запад всегда пытался «вбить клин» между Россией и Китаем. Однако общие интересы стран, стратегии по экономике и другие проекты всегда оказываются сильнее западного давления.