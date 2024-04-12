Премьер Киргизии Жапаров заявил о непричастности к проблемам с обслуживанием карт «Мир» в стране

Киргизское правительство не прекращало обслуживание банковских карт «Мир» на территории своего государства. Это сделали коммерческие банки, которые испугались западных санкций. Об этом сообщил Акылбек Жапаров, премьер-министр Киргизии, его слова привело государственное агентство Кабар.

Он напомнил, что Межбанковский процессинговый центр, который функционирует в стране, контролируется коммерческими банками, им принадлежит 54% акций этой организации. Именно МПЦ и ввел запрет на обслуживание карт «Мир».

«Приостановили карту «Мир» не мы. Мы узнали об этом после прекращения обслуживания», - указал он.

Вероятной причиной такого запрета, вероятно, стала боязнь санкций Запада. Сам Жапаров считает, что карта «Мир» принесла бы киргизам даже еще больше пользы, чем россиянам. Его правительство хочет, чтобы она и дальше продолжала работать на киргизской территории. Поэтому сейчас Бишкек рассматривает все варианты, как по новому запустить у себя систему «Мир».

Ранее вице-президент российской Торгово-промышленной палаты Курочкин высказал мнение, что все проблемы, связанные с картами «Мир» на территории других стран ЕАЭС, следует решать на уровне глав государств. При этом к вопросу надо подходить комплексно.