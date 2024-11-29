Премьер Молдавии выступил против погашения долгов перед «Газпромом» на $709 млн

Молдавия не планирует выплачивать «Газпрому» долг в размере 709 млн долларов, поскольку его не существует. Такое заявление сделал молдавский премьер-министр Дорин Речан на национальном телеканале N4.

Если Украина с нового года прекратит транзит газа через свою территорию, то Республика Молдова обратится к Еврокомиссии, чтобы та помогла выработать компромиссное решение на данный счет. Также будут искаться новые пути транспортировки газа, к примеру, через трансбалканский коридор.

Помимо этого Речан сообщил, что никакие долги «Газпрому» выплачиваться не будут, поскольку их нет.

«Газпром» пытается обусловить дальнейшие поставки выплатой несуществующего долга. Мы не собираемся оплачивать эту задолженность», — указал он.

Премьер-министр добавил, что его правительство планирует обеспечивать энергобезопасность страны, но оно не пойдет на выполнение условий, которые затрагивают национальные интересы. По его мнению, «Газпром» взял на себя обязательства, и должен их исполнять в любом случае и поставлять газ до границ Молдавии.

Ранее глава молдавского минэнерго Парликов предупредил Приднестровье, что оно может остаться в 2025 году без газа из РФ. Контракт на транзит топлива через Украину истекает, и Киев не планирует продлять данный документ.