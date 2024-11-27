Молдавия предупредила Приднестровье о риске остаться без российского газа

Непризнанная Приднестровская Молдавская республика может столкнуться с дефицитом российского газа с начала 2025 года. Об этом сообщило РИА Новости, цитируя главу Минэнерго Молдавии.

Ситуация с газоснабжением Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) может обостриться, начиная с января 2025 года.

Глава Министерства энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что «Газпром» предложил молдавской стороне инициировать переговоры с Украиной для обеспечения газового транзита после 2024 года.

Соглашение о транзите газа, подписанное в 2019 году, завершается в конце текущего года, и Киев не планирует продлевать данный контракт.

Молдавский вице-премьер Олег Серебрян выразил серьезные опасения, отметив, что прекращение поставок газа в Приднестровье может привести к гуманитарной катастрофе для региона.

Это, по мнению Парликова, также может вынудить Молдавию искать новые источники для закупки электроэнергии, что, в свою очередь, станет причиной роста цен на электричество.

Ранее прекращение поставок газа из России в Молдавии назвали катастрофой. А в зарубежных СМИ заговорили о предстоящей холоднейшей зиме в Европе.