Премьер Словакии Фицо рассказал об обещании «Газпрома» поставлять газ альтернативным путем

Компания «Газпром» пообещала Словакии, что будет поставлять ей газ обходными путями. Такое заявление сделал премьер-министр Роберт Фицо. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению Фицо, у Словакии есть обещание «Газпрома», что он станет подавать газ в обход Украины. Пока в стране газовые хранилища наполнены доверху, и к ним не будут притрагиваться, пока есть такая возможность.

«Между этим будем утрамбовывать газ в эти хранилища на основе договора, который у нас есть. «Газпром» сказал, что поставит этот газ другим способом», — сообщил премьер.

Фицо добавил, что Россия никогда ранее не подводила Словакию. Она является гораздо более надежным партнером, чем Украина.

Ранее Фицо пригрозил Зеленскому ответными мерами за прекращение транзита газа из РФ. Он заявил, что может начать накладывать вето на выделение помощи Киеву от Евросоюза.