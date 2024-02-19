Премьер Украины Шмыгаль попросил у Японии денег на повторение «экономического чуда»
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Украинское правительство изучает опыт модернизации Японии, чтобы на ее примере создать свое «экономическое чудо», написал в соцсетях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он сообщил, что время конференции по экономическому развитию и восстановлению предложил японскому коллеге Фумио Кисиде инвестировать в украинскую экономику уже сейчас.
Прошлой осенью Верховная Рада Украины приняла проект бюджета страны с дефицитом более $43 млрд. Недостающие средства Киев надеется восполнить за счет западной помощи. Евросоюз должен передать Украине 50 мдрд евро за четыре года, а вот помощь США до сих пор блокируется Палатой представителей Конгресса, в которой преобладают республиканцы.
Японским экономическим чудом называют период 50-70-х годов, когда экономика страны вышла на второе место в мире. При этом демилитаризованная Япония почти не тратилась на оборону, в то время как Украина вынуждена увеличивать военный бюджет.
Ранее СМИ предположили, что премьер Шмыгаль может быть отправлен в отставку после того, как Владимир Зеленский завершит перестановки в высшем военном руководстве.