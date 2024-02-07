Зеленский запустит «волну увольнений» после отставки Залужного

Президент Украины намекал, что собирается сменить часть военного и политического руководства страны, назвав это «перезагрузкой». Как пишет сайт aif.ru , на очереди не только главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Впервые слухи об отставке Залужного появились в зарубежных СМИ. За неделю о ситуации высказались разные эксперты, но непрямое подтверждение от самого Зеленского появилось позже. Лидер киевского режима лишь отметил, что думает над заменой генерала ВСУ.

Политолог Константин Блохин уверен, что даже в случае замены Залужного, на его место придет «прозападная марионетка».

Однако не Залужным единым: начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала тоже может оказаться в опале. А еще под расчет пустят всех заместителей высокопоставленных военных. Среди них Евгений Мойсюк, Николай Балан, Михаил Забродский. Это все, кто находится в розыске по линии МВД России из-за преступлений в ДНР. Многие участвовали в силовых операциях в Донбассе.

Кадровые перестановки вероятны и в правительстве Украины. Предполагают отстранение от должности премьер-министра Дениса Шмыгаля, но в течение 2024 года. Некоторые считают этот сценарий маловероятным, ведь тогда придется распускать все правительство.

«Штаты давят на то, чтобы поменять правительство, поставив премьер-министром Оксану Маркарову (посол Украины в США)», — рассказал в комментарии aif.ru политолог Василий Вакаров.

Более точно и уже не по слухам известно об отставке министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной. Женщина-генерал сделала себе имя во время наступления Киева на Донбасс и повысилась до министра в 2020-м.

Об остальных кадровых перестановках точно ничего неизвестно: пока все остается лишь на просторах СМИ в публикациях от разных источников. Официального подтверждения о «волне увольнений» так и не последовало.

Ранее сообщалось, что Зеленского обвинили в обмане Запада.