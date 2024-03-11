Препарат для предупреждения послеродового кровотечения будут производить в Подмосковье

Компания «ПСК Фарма», резидент подмосковной ОЭЗ «Дубна», получила регистрационное удостоверение на гормональный препарат для предупреждения послеродового кровотечения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что сильное послеродовое кровотечение является наиболее распространенной причиной материнской смертности. Снижение показателя материнской смертности — важнейшая задача в масштабах страны и мира.

Решению проблемы послеродового кровотечения способствует, прежде всего, инъекционное введение утеротоников сразу же после родов. Самым распространенным является окситоцин. Карбетоцин — активное вещество препарата «ПСК Фарма» — в свою очередь является длительно действующим синтетическим аналогом окситоцина.

«Обеспечить роддома и акушерские отделения больниц необходимым ассортиментом эффективных лекарственных препаратов — важнейшая задача. Начало производства в Подмосковье собственного гормонального препарата для предотвращения кровотечений имеет большое значение для безопасности жизни и здоровья пациенток», — отметила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Московская область стала лидером по строительству и обновлению школ.