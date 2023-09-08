«Превзойдет предыдущий максимум»: выяснилось, когда можно будет разбогатеть на биткоине

Криптовалюты могут давать реальные возможности заработать. В скором времени такой тенденции можно будет ожидать от биткоина, рассказал старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Кава Ходжа.

По его словам, после произошедшего недавно падения минимальная цена на биткоин прогнозируемо будет держаться в диапазоне 24500-25500 долларов.

«Точкой, выше которой рост невозможен, является ценовой диапазон в 28000-28600 долларов. Глобально, по нашему мнению, до конца текущего года стоит ожидать снижения цены в районе 18000-20000 долларов», — уточнил Ходжа в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Данная область, рассказал экономист, по многим показателям является благоприятной зоной для того, чтобы комфортно «войти» в этот актив, сформировать долгосрочный портфель на 2024-й и частично на 2025 годы.

«На сегодняшний день по многим признакам указанный временной промежуток будет началом нового восходящего цикла биткоина, в рамках которого цена вероятнее всего сможет превзойти предыдущее максимальное значение», — считает эксперт.

Ранее мы сообщали о том, что в Белоруссии намерены запретить физлицам обмениваться криптовалютой.