Президент компании Yara заявил о европейской зависимости от российских удобрений

Европа сменила зависимость от российской энергии на зависимость от российских удобрений и продовольствий. Соответствующее заявление сделал президент компании Yara Свейн Торе Холзетер, его слова передает издание Euractiv .

По словам Холзетера, РФ использует удобрения как оружие. Он заявил о том, что был бы очень обеспокоен в случае, если бы с удобрениями повторилось все то же самое, что с российской энергией.

Согласно информации Евростата, импорт азота в страны Евросоюза с июля 2022-го года по июнь 2023-го вырос на 34%, и треть от этого пришлось на российский импорт. На долю РФ также пришлась почти треть от общего импорта мочевины в Европу.

Холзетер заявил, что текущий год будет решающим для Евросоюза. Он призвал создать стимулы для европейских фермеров и «предсказуемую структуру финансирования» для промышленности

В то же время он признал, что снижение европейской зависимости от российской энергии стало причиной больших издержек для домохозяйств и промышленности в регионе.

Ранее сообщалось, что фермеры из Германии начали блокировать федеральные трассы в качестве протеста против отмены льгот и скидок на дизель.